В Клайпеде не хватает сотни врачей, с работы ушли еще 68 медиков

"68 работников воспользовались выплатами, которые выплачивали во время реорганизации, из них 50 - медперсонал, и медсестры, их помощники, врачи", – сказал Салига.

Сообщается, что часть врачей ушла с работы после проведения реорганизации.

"В первом квартале -3 млн. евро. Это произошло из-за "запрограммированных" вещей, в ноябре-декабря 2022 г – были повышены коэффициенты зарплат в одном филиале - Клайпедской университетской больнице", – сказал ВРИО главы Клайпедской университетской больницы Йонас Салига.

"Плод пока горький, объединение не дало эффекта, за исключением негативного. Сегодня мы лишились 50 врачей, вместо того, чтобы 3 больницы финансово были благополучны, по моим данным, они работают в минус", – сказал мэр Клайпеды Арвидас Вайткус .

Утверждалось, что объединение больниц означает прогресс, новые миллионные инвестиции. Обещали больше денег выделять на услуги скорой помощи и улучшение других услуг. Но, по словам мэра города, все оказалось наоборот.

ВРИО главы филиала Клайпедской университетской больницы Саулюс Раугяле сказал, что сейчас часть врачей вернулась.

"Часть врачей сейчас возвращается, я думаю, ситуация меняется. Мы готовы сотрудничать и приглашать на работу. Тем более, что нам не хватает человеческих ресурсов", – заметил он.

В филиале Клайпедской университетской больнице не хватает много людей. В Клайпедской больнице моряков и в Палангской реабилитационной пока нехватки персонала нет, а вот Клайпедская университетская могла бы принять 249 работников.

Для стабилизации ситуации пытаются экономить средства, с беспокойством ждут результатов работы в августе, появления результатов за полгода.

"Если больница сейчас работает в убыток, то что будет еще через 6 месяцев, трудно прогнозировать. Мы не должны этого допустить, речь идет о здоровье", – сказал Вайткус.

Глава города чувствует себя обманутым и вопрошает, получит ли больница обещанные миллионы.