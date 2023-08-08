В Клайпеде не хватает сотни врачей, с работы ушли еще 68 медиков

Утверждалось, что объединение больниц означает прогресс, новые миллионные инвестиции. Обещали больше денег выделять на услуги скорой помощи и улучшение других услуг. Но, по словам мэра города, все оказалось наоборот.
"Плод пока горький, объединение не дало эффекта, за исключением негативного. Сегодня мы лишились 50 врачей, вместо того, чтобы 3 больницы финансово были благополучны, по моим данным, они работают в минус", – сказал мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.
Финансовое положение объединенных больниц на самом деле плохое.
"В первом квартале -3 млн. евро. Это произошло из-за "запрограммированных" вещей, в ноябре-декабря 2022 г – были повышены коэффициенты зарплат в одном филиале - Клайпедской университетской больнице", – сказал ВРИО главы Клайпедской университетской больницы Йонас Салига.
Сообщается, что часть врачей ушла с работы после проведения реорганизации.
"68 работников воспользовались выплатами, которые выплачивали во время реорганизации, из них 50 - медперсонал, и медсестры, их помощники, врачи", – сказал Салига.
ВРИО главы филиала Клайпедской университетской больницы Саулюс Раугяле сказал, что сейчас часть врачей вернулась.
"Часть врачей сейчас возвращается, я думаю, ситуация меняется. Мы готовы сотрудничать и приглашать на работу. Тем более, что нам не хватает человеческих ресурсов", – заметил он.
В филиале Клайпедской университетской больнице не хватает много людей. В Клайпедской больнице моряков и в Палангской реабилитационной пока нехватки персонала нет, а вот Клайпедская университетская могла бы принять 249 работников.
Для стабилизации ситуации пытаются экономить средства, с беспокойством ждут результатов работы в августе, появления результатов за полгода.
"Если больница сейчас работает в убыток, то что будет еще через 6 месяцев, трудно прогнозировать. Мы не должны этого допустить, речь идет о здоровье", – сказал Вайткус.
Глава города чувствует себя обманутым и вопрошает, получит ли больница обещанные миллионы.
"Могу подтвердить, что через разные проекты больница получит около 40 млн. евро. Но на инвестиции распространяются те же правила фондов ЕС, Клайпедена не исключение", – сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.
За деньги придется побороться. Но, по словам министра, Клайпеда может получить больше средств, если будет активно участвовать в проектах. Министр знает, что один из филиалов перед объединением повысил зарплаты.
Немало надежд связывают с приходом нового главы Клайпедской университетской больницы. Конкурс выиграл кардиолог Аудрюс Шимайтис, который много лет работал в Великобритании.