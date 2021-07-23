В Клайпеде начинается Праздник моря, эпидемиологи переживают по поводу распространения COVID-19

Портовый город посетит и руководство страны: президент Гитанас Науседа примет участие в церемонии памяти о погибших в Балтийском море, премьер-министр Ингрида Шимоните – в церемонии имянаречения парома Klaipeda на судоверфи Vakaru Baltijos laivu statykla.

В пятницу после полудня будет поднят флаг Праздника моря, состоится ярмарка, регата яхт, различные выставки и мероприятия, пикники. Вечером состоится шествие Праздника моря, которое завершится открытием праздника и концертом.

Вечер субботы завершится концертом и традиционным историческим парадом парусных судов "Флотилии Данге".

В воскресенье состоятся ярмарка и 54-ая регата в Куршском заливе.

Эпидемиологи переживают, что массовые собрания людей даже при соблюдении рекомендаций могут повысить риск распространения вируса.

Клайпедское городское самоуправление в данный момент является одним из немногих в стране, которое попадает в красную зону. Показатель новых случаев заражения за 14 дней на 100 тыс. жителей здесь в три раза превышает средний показатель по стране.

Организаторы обещают, что если ситуация в регионе будет ухудшаться, то на Празднике моря будут применяться особые меры безопасности.

Также в Клайпеде во время праздника будут действовать два мобильных центра вакцинации: в палатке "Мальтийского ордена" на Площади возрождения и на территории улицы Преспилис.