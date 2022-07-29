Мероприятия "Праздника моря" и праздника города будут проходить четыре дня, в этом году они охватят и Смильтине.

В пятницу вечером "Праздник моря" откроется традиционным шествием.

В этом году Литовские вооруженные силы отмечают 30-летие со дня своего восстановления, поэтому в шествии примут участие экипажи военных кораблей 14 стран, пять оркестров ВМС – Литвы, Латвии, Шотландии, США и Дании.

По традиции во время "Праздника моря" вспомнят и о тех, кто не вернулся из моря - состоится парад судов "Флотилия Данге" (он пройдет 30 июля).

В этом году возобновится традиция танцующих фонтанов на пригорке Йонаса (по вечерам в пятницу, субботу и воскресенье).

В этом году фейерверков на празднике не будет.

30 июля в полночь на концертных площадках в честь города прозвучит песня группы "Студия" - "Настоящее время" (Dabartis).

Параллельно с "Праздником моря" будут проходить мероприятия по случаю дня рождения города.

30 июля состоится международный форум "Исторические города. Тоска по силуэтам прошлого – рефлексия и модели будущего".

Датой основания Клайпеды считается 1 августа 1252 г., когда францисканцы великий магистр Ливонского ордена Эберхард фон Зейне и епископ Курланда Генрих постановили, что на стыке двух рек – между Неманом и Данге – необходимо основать новый замок, защищающий рубежи немецких рыцарей.

Полная программа праздника представлена на сайте Клайпедского самоуправления в том числе на русском и украинском языках.