В Клайпеде начались работы по демонтажу советского монумента

"Я могу подтвердить, что действительно, насколько мне известно, работы по демонтажу начались (...). Я не могу ответить, как долго они продлятся. С утра начался демонтаж, но все идет по плану, как намечено, демонтаж и вывоз", - сказал мэр.

Демонтируется композиция, которая состоит из двух вертикальных белых бетонных щитов с опущенным между ними мечом и украшающей его рукоять гирлянды из дубовых листьев, а также еще одного памятника - четырехугольного постамента, бронзовой скульптурной группы трех воинов и оборудования для вечного огня в виде пятиконечной звезды из красного гранита.

Также будут демонтированы мемориальные доски с надписями об освобождении Клайпеды на литовском и русском языках, каменная плита с надписью о вечной памяти "убитым и погибшим узникам фашистских лагерей".

Между тем гранитные таблички с фамилиями захороненных здесь будут сохранены.

22 июня городской совет Клайпеды принял решение о демонтаже скульптурной группы Воинского кладбища, обозначающей место захоронения солдат Советского Союза.

В этом месте, на улице Дауканто, захоронены военнослужащие Советского Союза, погибшие в боях с армией нацистской Германии за Клайпеду в январе 1945 года. В 1975 году на это захоронение были перенесены останки солдат из Клайпедского района и с бывшей Площади Победы в Клайпеде.

Здесь также оборудовано 47 мемориальных табличек из серого гранита с 694 фамилиями погибших военных.