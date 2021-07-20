В Клайпеде, которая перешла в красную зону, планируют "Праздник моря"

Если количество новых случаев будет больше 150 на 100 000 жителей за 14 дней, то город попадет в "красную" зону C2.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает организаторов праздника и муниципалитет обеспечить безопасность жителей во время "Праздника моря".

В понедельник на пресс-конференции премьер сказала, что понимает, насколько этот праздник важен для города, но призвала организаторов оценить и риск распространения вируса во время массовых мероприятий.

"Организаторы праздника также должны понять, что несмотря на то, что мероприятия проходят на улице, это массовое мероприятие, большое количество людей вызывает дополнительный риск, особенно в Клайпедском регионе, где, к сожалению, эпидемиологическая ситуация хуже, чем в других муниципалитетах", – сказала премьер.

Она сказала, что в минувшую субботу общалась с мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом.

"Я думаю, мы с мэром договорились, что организаторы применят те меры, которые можно применить при таких обстоятельствах на празднике, открытом для всех людей, желающих принять в нем участие, и напомнят людям о необходимости беречь себя, а также, где это возможно, применят меры контроля", – сказала глава правительства.

"Праздник моря" в Клайпеде пройдет в пятницу-воскресенье, эпидемиологи обеспокоены этим, поскольку массовые собрания людей представляют собой риск распространения коронавируса.