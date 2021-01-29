В Клайпеде коронавирус унес жизни четырех врачей

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Несмотря на то, что количество новых случаев коронавируса в Литве сокращается, болезнь все еще уносит жизни людей. В Клайпедской больнице моряков от коронавируса скончался 62-летний врач-кардиолог Витаутас Василяускас. Еще три медика скончались в Клайпедской клинической больнице - Сигита Янушкене, Ирена Контримене и Вячеслав Чепаев. Все они скончались от коронавируса.
О смерти троих медиков Клайпедская клиническая больница сообщила в Facebook.
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