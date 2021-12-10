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В четверг, 9 декабря, от коронавируса скончался привитый молодой человек, у которого были сопутствующие заболевания, сообщает Клайпедская республиканская больница.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

"У него были сопутствующие заболевания, он был привит", – указали представители больницы без подробных объяснений.

Департамент статистики Литвы сообщил, что скончавшемуся было больше 30 лет он жил в Шилальском районе.

Это третья смерть привитого жителя из возрастной группы 30–39 лет.

Из 6900 человек, скончавшихся от коронавируса, полностью привиты были 534. Прямо и косвенно с COVID-19 в Литве связано больше 13 100 смертей.

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