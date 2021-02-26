aA
В центре Клайпеды два лебедя сели на мост и на несколько минут остановили движение транспорта. Прохожих эта картина поразила – лебеди на проезжей части нежились в лучах солнца и не реагировали даже на подъехавший автомобиль.
В Клайпеде истосковавшиеся по солнцу лебеди остановили движение транспорта
© Vakarų ekspresas

Читатель VE.lt Инеса Уктверите сняла эту картину на видео и поделилась своими впечатлениями с читателями портала.

"Я возвращалась в офис после обеда. Эти лебеди у меня на глазах сели на проезжую часть. Смотрю, едет автомобиль, я подумала, что птицы сейчас улетят, но они никак не отреагировали. Я успела все снять на видео.

Я перешла через мост, а они продолжали сидеть на проезжей части. Я впервые такое видела. Приятные эмоции", - сказала Уктверите.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Самое распространенное нарушение карантина – контакты разных семей – остается в силе (25)

Правительство Литвы 24 февраля продлило карантин еще...

Президент Литвы: новые графики поставок вакцины позволят до середины лета привить 70% жителей (73)

Новые графики поставок вакцины COVID-19 позволят до...

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 624, скончались 13 человек (12)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 624 новых...

На смену рекордному теплу придет прохлада и сильный ветер (1)

В четверг на юго-западе Литвы стояла рекордно теплая...

Меняется время работы магазинов Rimi, на Пасху все магазины этой сети будут закрыты

В Литве был продлен карантин, поэтому часть магазинов...