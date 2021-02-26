В Клайпеде истосковавшиеся по солнцу лебеди остановили движение транспорта

Читатель VE.lt Инеса Уктверите сняла эту картину на видео и поделилась своими впечатлениями с читателями портала.
"Я возвращалась в офис после обеда. Эти лебеди у меня на глазах сели на проезжую часть. Смотрю, едет автомобиль, я подумала, что птицы сейчас улетят, но они никак не отреагировали. Я успела все снять на видео.
Я перешла через мост, а они продолжали сидеть на проезжей части. Я впервые такое видела. Приятные эмоции", - сказала Уктверите.
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