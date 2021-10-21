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В субботу в Литве пропал молодой человек - Эвалдас Русис. О том, что после свадебного торжества в Клайпеде пропал хороший друг в социальных сетях сообщила экс-участница риэлти-шоу Юстина Партике. Сейчас на поиски молодого человека приглашают всех неравнодушных к его судьбе.
В Клайпеде ищут пропавшего после свадьбы молодого человека
© DELFI montažas

В социальной сети создана группа "Поиски Эвалдаса" объединяющая 10 000 человек.

В ней люди делятся видео и другой полезной информацией.

Как известно, молодой человек ушел после свадебного торжества домой, но до дома не дошел.

Сообщалось, что на Эвалдасе была ярко-красная одежда.

В группе сообщается, что в среду в поисках молодого человека принимали участие кинологи с собаками.

Его искали там, где он последний раз попал в объектив видеокамер - на Шяурес рагас, но поиски не принесли успеха.

Ситуацию осложняют ухудшающиеся погодные условия.

Жителей Литвы просят объединиться и 23 октября прийти на поиски Эвалдаса. Время и место встречи в группе уточнят позже.

Клайпедская полиция также разыскивает пропавшего без вести Эвалдаса Русиса (1990 г.р.). Молодой человек 17 октября, в 00.01 ч., покинул мероприятие на ул. Науёё Содо, в Клайпеде, больше его не видели.

Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, на предплечье левой руки - татуировка. На молодом человеке была красная рубашка, красные брюки, черная куртка, белые кеды, могла быть черная шапка.

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