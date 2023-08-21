В Клайпеде едва не утонул отдыхающий из Таураге, молодой человек оказался в больнице

По словам очевидцев, молодой человек нырнул, проплыл какое-то расстояние, затем попытался достать до дна, а когда не достал, запаниковал: нахлебался воды и стал тонуть. Находившиеся поблизости отдыхающие вытащили его из воды. На берегу он ориентировался в пространстве, но ему стало плохо. Спасатели вызвали скорую.

"Через несколько минут молодой человек оживился, но чувствовал слабость, его подташнивало. Так бывает, если наглотаться морской воды. Молодой человек ориентировался в пространстве, но врачи все же увезли его в больницу", - рассказал замдиректора Klaipėdos paplūdimiai глава Клайпедских спасателей Александр Сиакки.

"Погода сказочная. На пляжи съехалось пол-Литвы. Много заблудившихся детей. Спасатели искали их и в Смильтине, и в Мелнраге, и в Гируляй. На всех пляжах было чем заняться", – сказал Сиакки.

Еще один один инцидент зафиксирован у Голландского колпак, это Клайпедский район.