В Клайпеде – десятки вызовов: на дороги падают деревья, предприниматели в ужасе от увиденного

"Во время ночного дежурства мы 10 раз выезжали убирать поваленные деревья – в Клайпеде, в Шилуте, в Таураге, Пагегяй, а сегодня утром выезжали в центр Клайпеды, где на машину дерево упало на ул. Дауканто, а на ул. Бирутес упали сучья", – сказал DELFI глава Клайпедской службы пожарной безопасности Арвидас Мицкус.

В понедельник вечером пожарные выезжали на ул. Дваро в Клайпеде, где были обнаружены два артиллерийских снаряда. "Был введен план "Щит", снаряды вывезли, никто не пострадал", – сказал Мицкус.

Ветер нанес ущерб и побережью в Клайпеде.

Предприниматели, владельцы кафе, 8 августа в 6 ч. утра пришли к своим кафе и увидели жуткую картину: детские площадки поломаны, около Kupolas Klaipėda лежаки и балдахины тонули в воде.

По словам предпринимателей, волны доходят практически до дюн.