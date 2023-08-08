08 августа 2023 г. 10:53

В Клайпеде – десятки вызовов: на дороги падают деревья, предприниматели в ужасе от увиденного

 
Томас Сакалаускас
ru.DELFI.lt

Ночью и во вторник утром в Западной Литве сильный ветер нанес серьезный ущерб жителям: В Клайпеде на дороги падают деревья, работы у пожарных-спасателей хоть отбавляй.

"Во время ночного дежурства мы 10 раз выезжали убирать поваленные деревья – в Клайпеде, в Шилуте, в Таураге, Пагегяй, а сегодня утром выезжали в центр Клайпеды, где на машину дерево упало на ул. Дауканто, а на ул. Бирутес упали сучья", – сказал DELFI глава Клайпедской службы пожарной безопасности Арвидас Мицкус.

В понедельник вечером пожарные выезжали на ул. Дваро в Клайпеде, где были обнаружены два артиллерийских снаряда. "Был введен план "Щит", снаряды вывезли, никто не пострадал", – сказал Мицкус.

Ветер нанес ущерб и побережью в Клайпеде.

Предприниматели, владельцы кафе, 8 августа в 6 ч. утра пришли к своим кафе и увидели жуткую картину: детские площадки поломаны, около Kupolas Klaipėda лежаки и балдахины тонули в воде.

По словам предпринимателей, волны доходят практически до дюн.

Представители "Клайпедских спасателей" сказали, что ветер повредил инфраструктуру. Сейчас они инспектируют пляжи, считают ущерб.

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