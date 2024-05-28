2024.05.28 13:20

В Клайпеде был застрелен известный деятель каунасского криминального мира

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В Клайпеде был застрелен известный деятель каунасского криминального мира Артурас Моцкус. Его застрелил клайпедчанин, однако причиной убийства были не криминальные разборки, а любовная история. Ревнивый мужчина расстрелял приехавшего на первое свидание с его бывшей женщиной в Клайпеду Моцкуса. Позже застреливший Моцкуса мужчина был найден мертвым, пишет портал Klaipėda.

Моцкус приехал из Каунаса в Клайпеду на свидание. По словам очевидцев, девушка, к которой приехал Моцкус, уже рассталась с бывшим парнем, но тот еще надеялся вернуть возлюбленную.

Жители дома, во дворе которого произошло убийство, рассказали, что слышали минимум 5 выстрелов.

Моцкус был хорошо известен каунасской полиции. Поэтому именно в Каунасе 26 мая после обеда пошли слухи о его смерти, сообщалось, что убит деятель преступного мира, связанный с группировкой "камуолинисов".

Моцкус был неоднократно судим. За кражи он был осужден не только в Литве, но и за границей. Неоднократно его имя фигурировало в разных криминальных историях.

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