В Клайпеде – банда малолетних, с которой не может сладить вся полиция города

"Мы внутри ничего не оставляем, поэтому воры ничего не нашли", – сказала одна из предпринимателей.

Часть предпринимателей не хочет публичности, чтобы избежать мести, но они говорят, что кражи фиксируют почти каждую ночь. В числе пострадавших: владельцы киосков, кафе, баров в городе и у моря. В некоторые из киосков воры проникали не раз. Однажды банда унесла мороженое, но больше всего ее интересуют деньги.

"Ущерб бывает разным: до ста евро, иногда ничего не берут, просто наносят ущерб имуществу. Таких преступлений было больше 10. В некоторых случаях обстоятельства уточняются", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.

Одна предприниматель рассказала, что приезжали 3 экипажа полиции, но все тщетно.