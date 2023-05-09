В Клайпеде 9 мая не обошлось без инцидентов

"Я всем ясно сказал, чтобы не было никаких запрещенных символов и знаков, чтобы не было провокаций. Мы такое не практикуем. Я не раз говорил, если хотите, надевайте и ходите дома. В публичном месте нельзя. Мы в полдень возложим цветы, зажжем свечи. Сфотографируемся и разойдемся. Я думаю, что люди до вечера будут приходить, чтобы отдать дань памяти", – сказал в понедельник Печюлявичюс.

Представитель Клайпедского муниципалитета Рита Миклушявичюте сказала, что к ним также не обращались за разрешением на проведение мероприятий, но было уведомление от клайпедского совета организации стран-участников Антигитлеровской коалиции ВМВ о том, что они возложат цветы и зажгут свечи у Клайпедского военного мемориала.

Поскольку мероприятия не было, люди, возложив цветы, перекрестившись, общались между собой, фотографировались.

Несколько мужчин рассказывали друг другу, как можно смотреть российское телевидение. другие говорили, что дожили до того дня, когда их начали притеснять.

"Я 20 лет назад говорил, что все начнут запрещать. Уже говорят о том, что запретят Достоевского, Толстого. Вернулись к 193 году", – говорили мужчины.

На мероприятии не было атрибутики РФ.

Несколько человек пели традиционные песни "Катюша" и "День победы". Кто-то включал эти песни в телефоне, но его попросили выключить.

Один мужчина демонстративно ходил с георгиевской лентой. ИН сказал, что это для него большой праздник.

"Вы знаете, что такое фашизм?" – спросил он по-русски у журналистов. Его поддержали и другие агрессивно настроенные собравшиеся, кричали, что журналисты их провоцируют. Обвиняли в том, что СМИ в Литве работают на Америку.

Несколько женщин пришли в одежде желтого и черного или оранжевого и черного цвета.

Одна женщина пришла в жилете с желтой звездой Давида на спине.

Кто-то положил свечу с георгиевской лентой.

Глава ГКП Клайпедского округа Раса Бекежене объяснила, что это незаконное действие и вежливо попросила убрать ленту. Ее послушали и лента исчезла.

По словам Бекежене, на мероприятии было много полицейских, одни в форме, другие в штатском.

Других нарушений до 14 ч. не было зафиксировано.

К месту возложения цветов приходили не только старики, но и молодежь. Мимо места памяти несколько раз проехал автомобиль, в котором девушки громко пели украинскую песню Oi u luzi chervona kalyna.