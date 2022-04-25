В Киеве – защита на памятниках, недоверчивые местные жители и очередь за марками

Эта марка особенно заинтересовала спекулянтов. В Киеве марка стоит меньше 1 евро, а в интернете ее продают по 50-1000 евро.

Журналист Delfi общался с Дмитрием, который стоял в очереди за маркой. Мужчина, работающий в сфере ИТ, хорошо владеет английским. Другие прохожие на улицах Киева на английское обращение не реагировали, а когда к ним обращались по-русски, осматривали собеседника с подозрением. Люди в Киеве боятся диверсантов.

"К сиренам все уже привыкли, – сказал Дмитрий. – В целом реакция у людей как во время пандемии. Сначала все были в масках. Сейчас все эти ограничения, связанные с COVID-19, кажутся древними иероглифами, значение которых уже забыто. Люди привыкли к сиренам. Сейчас их считают неудобством, метро работает и т.д.", - сказал собеседник.

Он сказал, что перед войной переехал в новый дом в одном из пригородов Киева. Ему повезло, что это место находится на юге столицы.

"Ремонт в доме закончился за две недели до начала войны. Только я въехал, как началась война. Хорошо, что та часть города не была затронута", – заметил Дмитрий, сказав, что война сказалась на рынке недвижимости в городе.

"Я сам сдаю квартиры. Работаю в сфере ИТ. Перед войной я купил несколько квартир – это не была хорошая идея, но это я понимаю, глядя ретроспективно. Надеюсь, через 5-10 лет Киев восстановится. Особенно если мы получим помощь Европы. Может, Украина чудесным образом станет членом ЕС. Это было бы здорово", – рассуждал он.

Kyjivas Balandžio 21 dieną © Domantas Pipas

Он сказал, что жители Украины очень благодарны за помощь и просят поставлять ее дальше.

"Что касается магазинов, то тут ситуация неплохая. В том месте, где я живу, почти все открыто, в Киеве не работает примерно половина магазинов, не работают рестораны, например, McDonald's. Но, надо заметить, что кофейная культура сохраняется. Все еще можно получить чашку вкусного кофе, даже при таких условиях. В первые недели у входа в аптеку можно было увидеть списки товаров, которых у них нет. Сейчас, насколько мне известно, ситуация лучше", – заметил Дмитрий.

Дмитрий просил передать, что Киев не разрушен, как иногда можно сделать вывод по заметкам в СМИ.

"СМИ часто показывают только то, что разрушено. Но надо заметить, что весь Киев, за исключением нескольких зданий, выбитых окон, не затронут. Люди видят Бучу, Ирпень и думают, что и Киев так выглядит. Но это не так, Киев выстоял", – подчеркнул он.

Eilė prie centrinio pašto Kyjive © Domantas Pipas

20 апреля людей на улицах Киева было немного. Гуляла бабушка с внуком, ходили иностранные журналисты, в парке бегали местные жители. Большая часть мест для туристов была закрыта, это разные сувенирные магазины, бары, рестораны. Однако магазины и аптеки открыты. Правда, закрываются они раньше, например, в пятницу - в 19 ч.

Ирена, работающая в одной из аптек, сказала, что поставки товаров в Киев сейчас нормализовались.

"Люди покупают немало успокоительных, других лекарств, которые помогают заснуть", – сказала она.

По словам собеседницы, сейчас сложно сказать, сколько людей осталось в городе.

"Сначала уехало очень много, сейчас люди возвращаются. Я бы сказала, что сейчас в городе на 50% или на треть людей меньше", – заметила Ирена.

Irena © Domantas Pipas

По этой причине в городе немного машин.

Из-за того, что много людей уехало, некому работать на их рабочих местах.

"Мы не можем работать как обычно, поскольку немало госслужащих уехало из страны. А мы зависим от них. Городской транспорт сейчас снова курсирует, но, поскольку всем надо ездить, иногда в нем не бывает мест. Автобусы набиты битком. Сейчас меняют время комендантского часа. Был с 21 ч., сейчас – с 22 ч. Приближается Пасха. Наверное, есть желающие ее праздновать, но, может, было бы лучше, чтобы ввели карантин, чтобы никто никуда не ходил", – сказала в минувшую среду Ирена.

Ее коллега Светлана сказала, что лекарств не хватало в первые 2-3 недели.

"Конечно, я могу говорить только о положении в Киеве. Правда, есть много такого, на что я раньше не обращала внимания, а сейчас трудно не заметить. Например, как добраться до работы. Бывает, что мы не можем сделать заказ, поскольку непонятно, когда привезут товары. Ситуация напряженная. Мы надеемся на мир", – продолжила она.

Светлана сказала, что у нее есть знакомые в Макарове, где российские войска уничтожили больше 200 зданий, там нашли тела 132 мирных жителей.

"Мне тяжело об этом говорить. Все уничтожено... Одна наша сотрудница живет там с мужем. Лучше об этом не говорить", – сказала она.

Женщина призвала Литву помочь Украине на международной арене.

"Надо остановить войну. Главное, чтобы не стреляли и не взрывали. У нас тут достаточно спокойно, люди возвращаются в город, но на востоке и на юге очень сложно. Ведь у Запада есть оружие, мог бы его прислать. Мы не хотим его использовать, но, может, нас не будут атаковать, если у нас будет оружие", – сказала Светлана.

На одном киевском блокпосту журналиста спросили, куда он идет. Когда он ответил, что какой-то конкретной цели нет, ему велели поворачивать назад.

Apkaltas paminklas © Domantas Pipas

В городе памятники обложены мешками с песком и обиты деревянными лесами.

Журналист ненадолго остановился у мемориала защитникам, погибшим в российско-украинской войне. Первая дата на нем - 2014, последняя - 2020. Но это только пока.