В Киеве состоится церемония прощания с погибшим военным из Литвы

"Он мог жить в свободной Европе, наслаждаться жизнью под защитой НАТО. Он мог играть со своими двумя детьми и любить жену. Он мог все это делать. Но однажды он понял, что если эта расистская чума не будет остановлена, рано или поздно она придет в его страну, в его город, в его дом... И он ушел защищать Украину, которая сейчас защищает весь цивилизованный мир. Он умер. Ушел как воин света. Но он умер для того, чтобы могли жить другие...", – писал в Facebook Константинас Гудаускас.
"В четверг мы будем петь за Тадаса Тумаса псалмы в Михайловском соборе в Киеве, который стал последним святилищем всех наших воинов... Придите мои друзья. Поклонитесь герою. Он заслужил последнюю привилегию – чтобы его память почтили украинцы, которым он отдал самое дорогое, что у него было – свою жизнь...", – прибавил Гудаускас.
Факт смерти Тумаса порталу 15min.lt подтвердил Сигитас Маляускас, руководитель инструкторской миссии в Украине "Змеиный остров".
Эту новость агентству Elta подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Литовец воевал против российских оккупантов и служил в 92-й бригаде ВСУ.
"Тадас - литовец. В Литве он был добровольцем, пограничником. Он захотел стать украинским военным. Мы помогли ему поехать туда", – сказал в интерью радиостанции Žinių radijas сержант в запасе Маляускас.
Он сказал, что Тадас погиб, во время выполнения казалось бы простой задачи. Он должен был отвезти на позицию амуницию.
"В это время российский FPV-дрон врезался в транспортное средство. Они ехали вдвоем. Сначала сообщалось, что погибли оба. Но потом выяснилось, что ехавший с Тадасом украинец выжил. Эвакуационная группа привела его в чувство. К сожалению, Тадас погиб в Украине, во время боя", – сказал Маляускас.
Тадаса кремируют в Украине, после чего его прах привезут на Родину.
"У нас есть доверенность, мы поедем за его прахом. Семья разрешила кремировать тело, это облегчит процесс перевозки останков", – сказал Маляускас.
Он не знает, когда прах привезут в Литву, поскольку неясно, в какие сроки удастся оформить все документы.
Обстоятельства происшествия должна выяснить военная прокуратура.
"Тадас служил в Украине официально, по договору. Мы надеемся, что будет какая-то компенсация. На самом деле мы точно не знаем. Все узнаем там", – сказал Маляускас.
По его словам, церемония прощания состоится в Киеве.
"После этой церемонии мы уже сможем из Киева поехать в Литву и передать прах близким, тогда будет согласован вопрос похорон в Литве", – рассказал Маляускас.
Он заметил, что спустя много лет Тадас - первый литовский военный, погибший от рук российских военных.
"Думаю, это важный факт", – сказал Маляускас.