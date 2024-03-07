В Киеве состоится церемония прощания с погибшим военным из Литвы

"Он мог жить в свободной Европе, наслаждаться жизнью под защитой НАТО. Он мог играть со своими двумя детьми и любить жену. Он мог все это делать. Но однажды он понял, что если эта расистская чума не будет остановлена, рано или поздно она придет в его страну, в его город, в его дом... И он ушел защищать Украину, которая сейчас защищает весь цивилизованный мир. Он умер. Ушел как воин света. Но он умер для того, чтобы могли жить другие...", – писал в Facebook Константинас Гудаускас.