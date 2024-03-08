В Киеве простились с литовским добровольцем. Для мамы провели видеотрансляцию

Тадаса отпевали в Михайловском соборе, а церемонию прощания провели у Стены памяти украинских военных. Туда пришли военные, волонтеры и представители литовской общины в Украине.
Для мамы Тадаса вели видеотрансляцию, сообщила Delfi журналистка Лилия Гончарук, которая там присутствовала.
"Момент, который меня очень сильно впечатлил, наверно, наиболее болезненный, это то, что его мама не смогла приехать, и была женщина, которая полностью по видеосвязи показывала ей эту церемонию прощания. Это, на самом деле, было очень больно, потому что через телефон было слышно слезы мамы", - рассказала журналистка.
У погибшего добровольца из Литвы также остались жена и двое маленьких детей.
Тадасу было 43 года. В Украине он воевал больше трех месяцев и был в составе интернационального легиона, рассказала журналистка. Он погиб 23 февраля в результате атаки российского FPV-дрона на машину, в которой Тадас перевозил боеприпасы. Это произошло вблизи села Ивановское Бахмутского района в Донецкой области.
Боевой побратим Тадаса отозвался о нем как о смелом человеке.
“Он очень быстро принимал решения, был храбрым и был фанатом клуба “Žalgiris”. Пошел на фронт добровольцем, и достаточно много, как он объяснял, литовских футбольных фанатов также защищают Украину”, - передала слова военного журналистка Лилия Гончарук.
После кремации в Киеве, прах Тадаса вернут в Литву и похоронят здесь.