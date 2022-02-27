В Киеве не хватает хлеба, появились диверсанты, но паники нет

"Вчера были звонки из Литвы, люди предлагали помощь, сказали, что готовы принять украинцев. Был и звонок из Мариямполе (…), мужчины спрашивали, как приехать, чтобы воевать, помочь нам защищать нашу Родину. Очень большая поддержка. И сегодня утром, в 8 ч. утра, мы говорили с мужчиной из Тракай, из моего родного города, он интересовался ситуацией, хоте узнать информацию из первоисточника, как у нас дела. Хотел узнать от соотечественников. Было приятно", – сказала она в интервью Žinių radijas.

Сама Макарова осталась дома, в Киеве. Дома она провела уже четвертую ночь войны. "С вечера слышались взрывы, но далеко. И в половине четвертого утра – тоже далеко. Сегодня с утра слышатся сирены и взрывы, но далеко", – заметила Макарова.

Она обратила внимание на то, что в СМИ сообщалось, что с 17 ч. в субботу до 8 ч. в понедельник введен комендантский час.

"Из дома можно выйти, только если идешь в бомбоубежище. Прорвались диверсанты, они переодеты в гражданскую одежду. Комендантский час введен, чтобы их можно было уничтожить или взять в плен. По телевизору показывают людей, которые сдаются, но есть и те, кто отстреливается. Их уничтожают", – сказала Макарова.

Женщина рассказала, что в ночь на воскресенье она уже заснула от усталости.

"Слава Богу, нашим военным, всей системе большое спасибо за то, что Киев защищают всеми возможными силами и батальонами. В восемь утра снова были сирены, взрывы чуть громче, но еще далеко. Центр охраняют", – сказала Макарова.

Пока не был объявлен комендантский час, в городе время от времени проезжали машины, ходили люди.

"Кто-то шел на ж/д вокзал, кто-то в магазин и вернулся с продуктами, кто-то – с рюкзаками в бомбоубежище. Было движение. Конечно, машин стало намного меньше. Часть куда-то уехала – на дачи или подальше от Киева к родственникам. Но большая часть осталась в Киеве. Осталась почти вся литовская община, немногие уехали. Детей увезли", – сказала Макарова.

Пока, по ее словам, интернет есть, есть мобильная связь, вода, газ. В городе закрыты небольшие магазины, но до комендантского часа большие работали. Их закрыли за час до введения комендантского часа.

"Людей было немного, вчера зять ходил в магазин. Хлеба не было. С ним проблемы, в первые дни не работали хлебозаводы. Но из муки и воды всегда можно испечь лепешки", – сказала женщина.

По ее словам, в субботу во время обстрела один снаряд попал в детскую больницу. Один ребенок погиб, двое пострадали.

"Сегодня было сообщение, что оккупанты расстреляли семью с ребеночком (…). Наши военные гуманно себя ведут с пленными, оказывают им медицинскую помощь, везут в больницы в тяжелых случаях. В человеческом плане украинцы стоят выше", – оценила ситуацию Макарова.

Что касается эмоционального самочувствия, она подчеркнула, что невозможно себя чувствовать безопасно из-за войны, но люди не паникуют.

"Люди доброжелательные, помогают друг другу. Была передача, в которой показывали, что для беженцев собирают еду, даже 15-летние говорили: "Мы не можем воевать, так хотя бы поможем что-то принести". (..) Паники нет, люди смотрят телевизор, вчера около 16 ч. в Киеве было пусто. Люди стараются помочь военным. выполняя распоряжения", – сказала Макарова.

Сама она не спешит в укрытие, ориентируется по звукам взрывов.

"Киев - это больше 30 км по периметру. У меня в доме через дорогу есть подземный гараж. В школе рядом есть убежище. Но пока взрывы далеко. Пока мы все время находимся дома", – рассказала женщина.

По ее словам, выехать из Киева можно, но окружным путем.

"Вчера утром одна наша семья уехала к сыну, поскольку недалеко от их дома упал снаряд. Можно было уехать. Но надо ехать окружными путями, поскольку центральные магистрали охраняются, некоторые мосты взорваны, чтобы диверсионные мобильные отряды не могли быстро пробраться в Киев", – сказала Макарова.

Что касается общего настроя, она подчеркнула, что народ сплочен, борется и не собирается сдаваться.

"Мы боремся за нашу землю и свободу, за наши общие демократические принципы, чтобы дети жили в светлом будущем. Никто не хочет быть под пятой у России, даже те люди, которые поддерживали россиян. Сейчас и они ясно видят, чем это пахнет. Мне пришло сообщение, что в одном из городов контрактники отказались ехать, узнав, что едут в Украину, там около 5000 контрактников. Они сказали, что такого обязательства в их контракте нет. Пленные военные – призывники, молодые юноши, которым по 20 лет", – сказала Макарова.