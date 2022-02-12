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В центре регистрации иностранцев в Кибартай некоторые мигранты по-прежнему отказываются от еды, сообщает в субботу СОГГ. Представители СОГГ утверждают, что это не голодовка, ситуация стабильная.
Kybartų pataisos namuose apgyvendinti migrantai
Kybartų pataisos namuose apgyvendinti migrantai
© Vytenis Miškinis

"Сегодня не завтракали около 200 мигрантов, столько же отказались от еды и вчера. Не обедали сегодня 100, вчера 90 человек, не ужинали вчера около 100 мигрантов. (...) Вообще, никогда такого не было, чтобы все 100% ели предлагаемую им еду", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

По его словам, мигранты говорят, что не едят, потому что невкусно.

"Мы вчера говорили с ними, большинство сказало, что еда нормальная, другим она не нравится. Живет 516 человек. люди из разных стран, одним нравится, другим нет. Ситуация стабильная", – сказал Мишутис.

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"Они готовят себе на кухнях, там, особенно в Кибартай, круглосуточно готовят, покупают продукты и готовят, что им нравится", – прибавил он.

Мишутис сказал, что одна из причин, по которым они, возможно не едят - это то, что некоторым мигрантам на полгода продлили проживание в Литве.

"Таких около 200 мигрантов, на родину они отказываются возвращаться даже с предложенными Литвой выплатами", – заметил он.

В пятницу сообщалось, что в четверг не завтракали 146 из 516 мигрантов в Кибартай, не обедали – 97, не ужинали – 66.

В Кибартай живут мигранты мужского пола, которые минувшим летом незаконно пересекли белорусско-литовскую границу.

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