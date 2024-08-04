В Кедайняй после долгого перерыва вернулся Праздник мороженого: собралось множество людей

На сцене с речью выступил Виктор Успасских. По данным Elta,он сказал, что этот праздник символ семьи и мира.
„Праздник мороженого с самого начала и всегда был семейным праздником. <...>Это праздник мира. Надо радоваться, что здесь, на стадионе в Кедайняй, есть мир“, – сказал политик.
На праздник собрались жители Кедайняй и гости города, которые сказали, что не видят политики в этом празднике.
„Ничего общего мы не видим. Мы с семьей приехали на концерт, нас волнует концерт, а не политика“, – сказала жительница Кедайняй.
Семья из Мажейкяй также сказала, что они не видят никакой политики в этом празднике, они приехали на концерт SEL.
„Мы политикой не интересуемся, приехали ради музыки, ради SEL, остальное нас не интересует“, – сказал Юриюс из Мажейкяй.
По данным издания Rinkos aikštė, праздник начался уже в полдень. Обычно пустые улицы города сегодня были заполнены людьми, в гостиницах были заняты почти все номера.
По городу ездил автомобиль с мороженым, выдавали жетоны, которые на праздники можно было обменять на мороженое.
В 19 ч. праздник начался на стадионе. В темное время началось шоу с участием дронов. „Дроны в темноте напишут важные для всей Литвы вести“, – сообщают журналисты Rinkos aikštė.
Этот праздник проводили в Кедайняй с 1995 года.
Праздник в этом году начался с небесного спектакля под названием „дождь из мороженого“, С вертолета выбросили жетоны, которые участники праздника могли обменять на мороженое.
Работникам Vikonda grupė жетоны раздали за неделю до праздника.
По случаю 34-го дня рождения Vikonda grupė подарит участникам праздника 34 000 порций мороженого.
Праздник связан с именем политика Виктора Успасских, поэтому часто говорят о том, что это недопустимая политическая реклама. Успасских прежде был акционером Vikonda grupė, сейчас компанию возглавляет бывшая жена политика Йоланта Блажите.
Когда об этом стали писать в СМИ, исполнители стали отказываться от участия в концерте.
Перед концертом SEL должна была выступить группа Biplan, однако представители группы информировали Delfi, что оценили контекст и решили не участвовать в празднике.
Об этом группа сообщила в ночь на четверг.
Ранее о том, что не будет участвовать в празднике сообщила исполнительница Джордана Буткуте.
Успасских сказал, что ничего страшного, эти исполнители не столь важны и не зададут „хорошую энергию“.
„Все в порядке, основные исполнители есть. Если кто-то боится, это их дело. А свободные люди – участвуют“, – сказал Успасских.
Перед выступлением SEL на празднике выступила Mia, а также исполнители Виолета и Вилюс Тарасовасы.
Успасских вернулся в Партию труда. Он возглавит коалиционный список трех партий на выборах в парламент.
ГИК отмечает, что будет следить за Праздником мороженого.
LNK напоминает, что последний Праздник мороженого прошел в 2020 г., перед выборами в парламент.
Успасских уверяет, что праздник с политикой не связан.
„Что вы все переживаете из-за Праздника мороженого, это традиционный праздник, никакого подкупа тут нет. Его не организует политическая партия, а организует бизнес“, – сказал Успасских.