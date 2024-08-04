В Кедайняй после долгого перерыва вернулся Праздник мороженого: собралось множество людей

На сцене с речью выступил Виктор Успасских. По данным Elta,он сказал, что этот праздник символ семьи и мира.

„Праздник мороженого с самого начала и всегда был семейным праздником. <...>Это праздник мира. Надо радоваться, что здесь, на стадионе в Кедайняй, есть мир“, – сказал политик.

На праздник собрались жители Кедайняй и гости города, которые сказали, что не видят политики в этом празднике.

„Ничего общего мы не видим. Мы с семьей приехали на концерт, нас волнует концерт, а не политика“, – сказала жительница Кедайняй.

Семья из Мажейкяй также сказала, что они не видят никакой политики в этом празднике, они приехали на концерт SEL.