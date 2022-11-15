Департамент полиции сообщил, что инцидент произошел в городе Кедайняй, на ул. Вильняус.

Мужчина (1990 г.р.) пришел в школу в 11.20 ч. Он угрожал работникам школы топором.

Начато расследование.

Представитель полиции Реда Зараускене сказала BNS, что с мужчиной была женщина 1985 г.р., она выражала недовольство в связи с работой работников школы.

По данным полиции, мужчина и женщина при задержании сопротивления не оказывали.

32-летнему подозреваемому вручили повестку в комиссариат.

С порталом Delfi связалась супруга подозреваемого. Она сказала, что муж рубил дрова, когда узнал, что в школе обижают его сына, поэтому и пришел с топором в руках.

Когда мужчина с топором пришел в школу, дети с учителями закрылись в классах на ключ.

Портал rinkosaikste.lt сообщает, что мужчина ходил по коридорам школы, заглядывал в кабинеты. Он не трогал детей, но кричал, что ищет конкретную девочку, бранился.

Мужчину разоружили работники школы. На место происшествия прибыли три экипажа полиции.

"Печальных последствий удалось избежать, однако нас это происшествие шокировало. С муниципалитетом обсудили действия, которые должны обеспечить безопасность работников школы и детей", – сказала директор прогимназии Тереза Сотник.

В школу приезжал и вице-мэр Паулюс Аукштикалнис и директор администрации Арунас Кацявичюс. Состоится заседание школьной комиссии. Будут расследовать причины инцидента.

По данным местного портала, в школу пришла мать с дядей одного из мальчиков, чтобы выяснить разногласия, возникшие между малолетними детьми. Во время инцидента никто не пострадал, посторонних из школы увезла полиция.