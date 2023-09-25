В казлурудском пруду тысячи дохлых рыб, муниципалитет созывает совещание

Мэр писал:

"В пруду Пилве/Вабалкшне зафиксировано множество дохлых рыб, поэтому в 15 ч. объявляю совещание на месте происшествия по вопросу объявления экстремальной ситуации. Учреждения (Продовольственно-ветеринарная служба, Национальный центр общественного здравоохранения и Департамент охраны окружающей среды) должны будут немедленно представить свои выводы по вопросу объявления экстремальной ситуации. Даже если для этого не будет оснований, буду требовать немедленных действий для устранения загрязнения от ответственной компании (Karpis). На встрече могут присутствовать и представители СМИ".

Он утверждает, что такое положение сложилось в течение некоторого времени.