В Каунасскую клинику доставлен раненый в Украине литовский доброволец

По данным портала lrytas.lt, на прошлой неделе был ранен гражданин Литвы, служивший в Международном иностранном легионе. Сообщается, что в результате взрыва доброволец получил переломы ног и другие травмы.

По имеющейся информации, состояние добровольца, воевавшего за свободу Украины, не угрожает жизни.