В Каунасскую клинику доставлен раненый в Украине литовский доброволец

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В пятницу в Каунасскую клинику из Украины доставили раненого литовца, боровшегося с российской агрессией.
По данным портала lrytas.lt, на прошлой неделе был ранен гражданин Литвы, служивший в Международном иностранном легионе. Сообщается, что в результате взрыва доброволец получил переломы ног и другие травмы.
По имеющейся информации, состояние добровольца, воевавшего за свободу Украины, не угрожает жизни.
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