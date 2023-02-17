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В пятницу в Каунасскую клинику из Украины доставили раненого литовца, боровшегося с российской агрессией.
В Каунасскую клинику доставлен раненый в Украине литовский доброволец
© AFP / Scanpix

По данным портала lrytas.lt, на прошлой неделе был ранен гражданин Литвы, служивший в Международном иностранном легионе. Сообщается, что в результате взрыва доброволец получил переломы ног и другие травмы.

По имеющейся информации, состояние добровольца, воевавшего за свободу Украины, не угрожает жизни.

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