В ночь на среду в больницу был доставлен еще один больной. На данный момент в больнице находятся 11 пациентов с этой болезнью.

"Я не знаю, какова ситуация в других отделениях. Первый пациент с этим заболеванием из нашего отделения уже едет домой", – сказал врач.

По словам врача, легионеллез вызывает бактерия, которая приводит к развитию воспаления легких и такими симптомами как температура, кашель, тяжелое дыхание, слабость. Эту болезнь легко перепутать с обычной простудой, гриппом или коронавирусом, поэтому сначала пациентов проверяют на наличие вышеперечисленных заболеваний.

"Сейчас, поскольку в Гарляве зафиксирован очаг, то больных оттуда мы сразу проверяем на наличие легионеллеза. Но это нехарактерные действия", – сказал Огенскас.

Он заметил, что такое большое число случаев этой болезни можно назвать вспышкой. Легионеллы обычно живут в воде, поэтому могут распространяться через кондиционеры, водопроводную систему, обогреватели. Чтобы уничтожить бактерии надо время от времени повышать температуру воды.

"Если заболел человек, живущий в многоквартирном доме, то необязательно очагом является многоквартирный дом. Можно заразиться в магазине, бане, бассейне, общественном учреждении. В нашем случае - все больные из одного дома, возможно, очаг там, но на этот вопрос должен ответить Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ)", – заметил Огенскас.

Он рекомендует жителям Гарлявы не пить воду из-под крана. "Но когда нет таких вспышек, думаю, вода в кране безопасна", – сказал врач.

Смертность от легионеллеза составляет не более 10%. Течение болезни зависит от того, какие сопутствующие заболевания есть у человека, сколько лет человеку.

"Одни выздоравливают быстрее, другие медленнее, некоторые попадают в реанимацию", – сказал Огенскас.

По его словам, если у вас появились симптомы воспаления легких, надо обращаться к врачу, даже если нет легионеллеза, воспаление легких опасно само по себе.