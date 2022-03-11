В Каунасском районе разместили почти 100 детей из детского дома в Виннице

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В Кармелаве (Каунасский район) поселят большое число детей из украинских детских домов. В бывшей Кулаутувской туберкулезной больнице планируют разместить около 300 детей. Больше 90 из них вместе с десятком сопровождающих взрослых уже поселились в комплексе. Муниципалитет сообщает, что детей привезли из Винницы, которая находится под интенсивным обстрелом.
Buvusioje Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninėje apsigyvens keli šimtai karo pabėgėlių iš Ukrainos
Buvusioje Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninėje apsigyvens keli šimtai karo pabėgėlių iš Ukrainos
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Детская больница-санаторий была закрыта в 2018 г. Помещения принадлежали Каунасскому муниципалитету. Он решил предать помещения для детей из детских домов Украины. В помещении смогут жить и учиться около 300 детей. В конце этой недели сюда приехали первые новоселы – больше 90 воспитанников детдома и десять их воспитателей.

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Помещения для принятия детей подготовили работники коммунального хозяйства, волонтеры, местные жители.

В помещениях больницы во время первой волны Covid-16 размещали людей, которым негде было изолироваться, поэтому помещения были отремонтированы.

Дети здесь будут жить и учиться. Спортзал и классы здесь были и прежде.

Замглавы администрации муниципалитета Эгле Андрюшкене сказала Delfi, что помощь детям окажут педагоги гимназии им. А.Пушкина, которые каждый день после обеда будут приезжать в Кулаутуву. Планируют привлечь к обучению детей и украинских беженцев, которые на родине работали в школах.

По нынешним законам украинские учителя не могут быть трудоустроены учителями, поскольку не владеют государственным языком. На данный момент ищут политическое решение этого вопроса. Школы пока будут принимать украинцев на должность помощников учителей.

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