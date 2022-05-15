15 мая - Международный день семьи. Большой марш в защиту семей проводят в частной усадьбе в деревне Ядагоняй.

На сцене висят плакаты "Стоп диктатуре в Литве", "Семье - да, социальному полу – нет", "Защищай Конституцию Литовской республики", Stop gender ideology.

Представителям СМИ без аккредитации, за которую надо заплатить 1000 евро, не разрешается делать фотографии, видео и видеотрансляции. Трансляцию организовали сами администраторы мероприятия.

По сведениям Delfi, оборудована профессиональная студия, большой экран, видео транслируется с трех камер.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ © Skaitytojo nuotr.

На мероприятие съехались участники со всей Литвы. У въезда в усадьбу дежурит полиция, работают охранники частной компании.

Участникам раздают брошюры с информацией о деятельности ЛСС, целях и задачах. В ней упоминается и петиция в поддержку борьбы Венгрии "за свои права", присоединение к декларации Европы будущего.

Немало внимания уделяется ЛГБТ и "гендерной идеологии". "Укрепление защиты семей, состоящих из Мамы, папы и Ребенка, их защита и немедленные действия по остановке гендерной пропаганды и всевозможных попыток приравнивания отношений однополых лиц к понятию семьи, установленному в Конституции", – сказано в брошюре.

Около 15 ч. со сцены прочитали резолюцию, которую единогласно одобрили собравшиеся.

В резолюции осуждают военную агрессию России в Украине, выразили поддержку семьям и детям.

"Мы осуждаем власть Литвы, которая цинично пользуется трагедией украинского народа и вводит почти диктатурное правление, тотальный контроль и цензуру мнений. Преследует критикующих ее действия и необоснованно ограничивает другие свободы и права жителей", – сказано в резолюции.

В резолюции речь шла и о ненавистных СМИ.

"Требуем, чтобы госучреждения прекратили насмешки, поиск врагов и презрение к гражданскому обществу, распространяемое через LRT и другие СМИ. Требуем отказаться от планов на введение новых налогов и повышение существующих, немедленно решить вопрос НДС на продукты первой необходимости, снизить акцизы на топливо и горючее и предпринять другие решения для снижения напряжения в обществе", – сказал Рустейка.

ЛСС требует отказаться от рассмотрения закона о партнерстве, снять его с повестки дня.

Также требуют отказаться от поправок к закону о защите несовершеннолетних от отрицательной информации, которые якобы позволили уже в детском саду пропагандировать однополые браки.

Требуется не ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Также требуют представить списки всех людей, которые сотрудничали с КГБ.

Год назад митинг с участием 10 000 человек 15 мая состоялся в парке Вингис, позже в августе прошел митинг, который завершился беспорядками, в третий раз ЛСС устроил демарш во время церемонии, посвященной памяти жертв 13 января.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ © Skaitytojo nuotr.

После начала войны в Украине муниципалитет отказался выдавать разрешение на митинг союза в столице.

"Мы следим за общественным пространством и видим, что бывшие и нынешние инициаторы этого мероприятия активно поддерживают действия России, не только извращенные ценности Кремля", – 27 февраля в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Представители ЛСС были возмущены, что 15 мая выдано разрешение на организацию других мероприятий, связанных в том числе с сексуальными меньшинствами.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ © Skaitytojo nuotr.

На что советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас в эфире передачи на LRT ответил, что муниципалитет разрешает мероприятия, ненаправленные против Литвы, не вносящие раздор в общество". По его словам, можно было не отменять мероприятие "маршистов", но учли мнение недовольных вильнюсцев, которые считают, "что это "зло оккупирует парк Вингис".

Представители ЛСС отклоняют обвинения в пророссийскости и поддержке войны, но в группах, связанных с этой организацией в Telegram распространяется немало кремлевской пропаганды. Сами представители ЛСС этого не отрицают, но говорят, что не могут контролировать весь поток информации.

Kauno rajone, Jadagonių kaime prasidėjo „Didysis šeimos gynimo maršas 2022“ © Skaitytojo nuotr.

В сообщении сказано, что представителям Delfi, Lrytas, TV3, LNK, BTV, InfoTV, LRT, 15min, Laisvės TV, Kas vyksta Kaune, Kauno diena, Diena.lt и Vilnius.lt за трансляцию мероприятия, фотографии и видео придется заплатить по 1000 евро.

"Поскольку благодаря им мы понесли немало дополнительных убытков, кроме того, они пытались дискредитировать Марш в защиту семей, его организаторов и участников, им за участие придется за платить по 1000 евро, – указал пресс-секретарь ЛСС Альгимантас Рустейка.