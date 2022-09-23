В этом месте находится Христианский родильный дом Каунасской больницы Литовского университета медицинских наук.

По действующим в Литве законам, родители в течение трех месяцев могут передумать и вернуть оставленного в "окне жизни" младенца.

Родителей оставленного в "окне жизни" ребенка не ищет ни полиция, ни служба по защите прав детей.

Первый бэби-бокс в Литве был открыт в 2009 году в Вильнюсе. Сейчас они действуют в разных городах Литвы - в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Клайпеде, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Йонаве и Алитусе.