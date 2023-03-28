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В ночь на вторник в каунасском "окне жизни" был оставлен 4-5-дневный младенец женского пола, сообщает Департамент полиции.
По данным полиции, младенца нашли в 2.12 ч., когда сработала система оповещения.
Ведется расследование.
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