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В ночь на вторник в каунасском "окне жизни" был оставлен 4-5-дневный младенец женского пола, сообщает Департамент полиции.
Kūdikis
Kūdikis
© Shutterstock

По данным полиции, младенца нашли в 2.12 ч., когда сработала система оповещения.

Ведется расследование.

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