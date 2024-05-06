2024.05.06 11:26

В Каунасском и Шяуляйском районах пройдут учения ВВС "Бдительный сокол" и "Астральный рыцарь"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje – sustiprinta sąjungininkų oro pajėgų laikysena
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje – sustiprinta sąjungininkų oro pajėgų laikysena
ФОТО: KAM

В Каунасском и Шяуляйском районах в понедельник начинаются учения Военно-воздушных сил (ВВС) "Бдительный сокол" и "Астральный рыцарь", они продлятся почти две недели. Учения планируют завершить 17 мая.

В ходе учений военнослужащие штаба командования ВВС, авиабазы, батальона воздушной обороны, управления мониторинга и управления воздушным пространством, а также депо ремонта вооружения и техники отработают выполнение различных видов оборонительных задач.

В ходе учений будет использоваться учебная звуковая и дымовая имитация, взрывные учебные материалы.

"В эти дни в светлое и темное время суток будет повышенное движение техники, интенсивное движение военной авиации и истребителей воздушной полиции НАТО. 9-11 мая в Каунасском уезде и 13-15 мая в Шяуляе военные самолеты будут выполнять задачи на малой высоте. Обращаем внимание, что это учения и никакой опасности для жителей нет. Просим вашего понимания, сохраняйте спокойствие и продолжайте свою обычную деятельность", - говорится в сообщении Литовской армии.

Вместе с военнослужащими ВВС в учениях примут участие сотрудники Службы охраны государственной границы, Oro navigacija, Союза стрелков Литвы, 31-го боевого крыла ВВС США, 20-й ударной эскадрильи ВВС США, 24-й эскадрильи воздушного управления морской пехоты США.

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