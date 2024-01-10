В каунасском гаражном массиве нашли не только похищенную девочку, но и украденных домашних животных

"Это ужасно. Ужасно. Многое хотелось бы отслеживать. Мы хотим поблагодарить полицию и общество. В истории успеха девочки (просьба не делиться ее фотографиями – примечание Delfi) поучаствовал и приют. Нам вчера передали нескольких животных из гаражного массива на проспекте Шяурес. Пока нет точной информации. Только предположения. Возможно, животные находились в том же гараже, что и девочка. Возможно, они тоже были украдены", – сообщается на странице приюта в социальной сети.

По данным приюта, у животных нет чипов, они красивые и ухоженные, здоровые.

"На собаке была грязная одежда. Известно, что собака пропала в августе. Клетка для нее была самодельной. Замок такой, что мы до сих пор не можем разобраться, как он открывается. Зачем были нужны животные? Может, для привлечения детей? Это только предположение. Мир, иногда нам хочется сказать, остановись", – писали представители приюта.