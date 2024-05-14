В Каунасском аэропорту черный дым и множество экипажей пожарных

Около полудня в Каунасском районе (в Кармелаве) был замечен черный дым на территории аэропорта и множество автомобилей полиции, скорой и пожарных-спасателей.

Пресс-секретарь Литовских аэропортов Марюс Зеленюс сказал, что проводились плановые учения.

"Имитировали возгорание в самолете и спасание пассажиров. Съехались местные и городские службы помощи", – заметил он.

В соответствии со сценарием, инцидент произошел на посадке. Начался пожар. Во время учений тушили пожар и оказывали помощь пассажирам.

Учения проводят не в самолете, а в специальном пространстве на территории аэропорта.