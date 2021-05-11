В Каунасской клинике скончался пострадавший во время пожара на Klaipėdos mediena работник

"Весь коллектив огорчен новостью о смерти коллеги, многолетнего работника. Мы выражаем искренние соболезнования близким. Мы поддерживаем с ними постоянную связь. И впредь будем оказывать необходимую помощь, которая потребуется в этот сложный период. Мы бесконечно благодарны врачам Клайпеды и Каунаса за все, что они сделали", – сказал Иванов.
По его словам, компания компенсирует всем пострадавшим лечение и реабилитацию, предоставит другую необходимую помощь. Работники компании могут бесплатно пользоваться услугами психолога.
Сейчас в больницах находятся 5 работников компании, 4 - в Каунасской клинике, 1 - в Клайпедской больнице.
Причины инцидента сейчас расследуют.
Во время инцидента повреждены два здания компании.
Компания Klaipėdos mediena занимается производством мебели и щитов из древесной стружки. Компания насчитывает больше 100 лет. У нее 800 работников. Больше 90% продукции компания экспортирует в страны Западной Европы и в Скандинавские страны.
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