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3 мая на территории компании Klaipėdos medienа произошел пожар, во время которого пострадали 7 человек. Один из пострадавших скончался в Каунасской клинике. Эту информацию 11 мая подтвердил глава Klaipėdos medienа Николай Иванов.
В Каунасской клинике скончался пострадавший во время пожара на Klaipėdos mediena работник
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"Весь коллектив огорчен новостью о смерти коллеги, многолетнего работника. Мы выражаем искренние соболезнования близким. Мы поддерживаем с ними постоянную связь. И впредь будем оказывать необходимую помощь, которая потребуется в этот сложный период. Мы бесконечно благодарны врачам Клайпеды и Каунаса за все, что они сделали", – сказал Иванов.

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По его словам, компания компенсирует всем пострадавшим лечение и реабилитацию, предоставит другую необходимую помощь. Работники компании могут бесплатно пользоваться услугами психолога.

Сейчас в больницах находятся 5 работников компании, 4 - в Каунасской клинике, 1 - в Клайпедской больнице.

Причины инцидента сейчас расследуют.

Во время инцидента повреждены два здания компании.

Компания Klaipėdos mediena занимается производством мебели и щитов из древесной стружки. Компания насчитывает больше 100 лет. У нее 800 работников. Больше 90% продукции компания экспортирует в страны Западной Европы и в Скандинавские страны.

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