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В Каунасской клинике скончалась больная ковидом роженица.
В Каунасской клинике скончалась больная ковидом роженица
© Vidmantas Balkūnas

Подробнее об этом обещают рассказать на пресс-конференции в четверг.

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