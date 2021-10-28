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В Каунасской клинике скончалась больная ковидом роженица.
Подробнее об этом обещают рассказать на пресс-конференции в четверг.
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