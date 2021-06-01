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1 июня 2021 года в Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук на свет появился младенец женского пола весом – 5250 г.
По словам представителя больницы Юрате Кузмицкайте, в больнице есть три родильных отделения, в каждом из них ежегодно на свет появляется около 1000 новорожденных.
Кузмицкайте напомнила, что в июле 2019 г. в Христианском родильном доме на свет появился младенец мужского пола весом 6060 г.
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