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1 июня 2021 года в Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук на свет появился младенец женского пола весом – 5250 г.
Kūdikis ligoninėje
Kūdikis ligoninėje
© Shutterstock

По словам представителя больницы Юрате Кузмицкайте, в больнице есть три родильных отделения, в каждом из них ежегодно на свет появляется около 1000 новорожденных.

Кузмицкайте напомнила, что в июле 2019 г. в Христианском родильном доме на свет появился младенец мужского пола весом 6060 г.

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