По словам представителя больницы Юрате Кузмицкайте, в больнице есть три родильных отделения, в каждом из них ежегодно на свет появляется около 1000 новорожденных.

Кузмицкайте напомнила, что в июле 2019 г. в Христианском родильном доме на свет появился младенец мужского пола весом 6060 г.