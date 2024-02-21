В Каунасский зоопарк привезли овцебыков

В последний раз овцебыки были в Каунасе в 2013 году. Специалист зоопарка Вилда Юците сказала, что они очень надеялись, что удастся вернуть этих животных в зоопарк.

"На то, чтобы завязать с ними контакт, надо больше времени. Эти животные коммуникабельны, они слушаются людей, распознают их голоса, узнают конкретных людей.

В первые дни они находились под тщательным присмотром, их ознакомили с внутренними помещениями. Нам важно, чтобы они пришли в себя после переезда, чтобы хорошо себя чувствовали, ели. Позже их выпустили в вольер. Там жители могут их увидеть каждый день", – сказала специалист.