В Каунасский зоопарк привезли овцебыков

В последний раз овцебыки были в Каунасе в 2013 году. Специалист зоопарка Вилда Юците сказала, что они очень надеялись, что удастся вернуть этих животных в зоопарк.
"На то, чтобы завязать с ними контакт, надо больше времени. Эти животные коммуникабельны, они слушаются людей, распознают их голоса, узнают конкретных людей.
В первые дни они находились под тщательным присмотром, их ознакомили с внутренними помещениями. Нам важно, чтобы они пришли в себя после переезда, чтобы хорошо себя чувствовали, ели. Позже их выпустили в вольер. Там жители могут их увидеть каждый день", – сказала специалист.
7 февраля 2008 г. в Литовском зоопарке произошел несчастный случай. В тот день утром овцебык нанес несовместимые с жизнью травмы 53-летнему работнику. Мужчина пришел кормить овцебыка, когда тот не был закрыт. Тогда работник зоопарка Раса Якутене сказала BNS, что "это была человеческая ошибка. Нам очень жаль, что так случилось, однако на этот раз работник не осмотрелся и не посмотрел, закрыто ли животное".
"Они бьют неожиданно, тихо, могут не отойти. Нельзя работать с ними в одном вольере или загоне, лучше пусть они толкают пни, для этого мы их и привезли", – сказала Юците.