В Каунасе зажгли огни на рождественской елке

Елку в 14-ый раз наряжала художница Йоланта Шмидтене.

На верхушке елки сияет Полярная звезда, а сама елка украшена 40 звездами.

Тематика рождественской елки Каунаса в этом году – "Звездная соната" Микалоюса-Константинаса Чурлёниса.