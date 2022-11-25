В Каунасе зажгли огни на рождественской елке

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На Ратушной площади Каунаса в пятницу вечером зажгли огни на рождественской елке. Рядом с елкой разместился рождественский городок. После зажжения огней на площади состоялся праздничный концерт.
Елку в 14-ый раз наряжала художница Йоланта Шмидтене.
На верхушке елки сияет Полярная звезда, а сама елка украшена 40 звездами.
Тематика рождественской елки Каунаса в этом году – "Звездная соната" Микалоюса-Константинаса Чурлёниса.
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