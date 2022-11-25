aA
На Ратушной площади Каунаса в пятницу вечером зажгли огни на рождественской елке. Рядом с елкой разместился рождественский городок. После зажжения огней на площади состоялся праздничный концерт.
В Каунасе зажгли огни на рождественской елке
© ELTA / Andrius Ufartas

Елку в 14-ый раз наряжала художница Йоланта Шмидтене.

На верхушке елки сияет Полярная звезда, а сама елка украшена 40 звездами.

Тематика рождественской елки Каунаса в этом году – "Звездная соната" Микалоюса-Константинаса Чурлёниса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Каунасская елка в этом году - подарок любителям творчества Чюрлёниса

22 ноября на Ратушной площади в Каунасе состоялась...

Ремонт каунасской елки после пожара обошелся недешево (1)

Каунасский муниципалитет подсчитал нанесенный во...

Каунасцы потрясены ночным происшествием на Ратушной площади

В субботу утром каунасцы, потрясенные ночным...

TOP новостей

Придуман новый способ, как купить продукты в Польше: жители делают покупки и на Рождество

Близятся зимние праздники, поэтому жители Литвы...

С Нового года в крупных городах Литвы подорожает питьевая вода

25 ноября Государственная служба регулирования...

Įžiebta Kauno eglutė

В Каунасе зажгли огни на рождественской елке

На Ратушной площади Каунаса в пятницу вечером зажгли...

Еще одна из компаний в Литве будет платить работникам компенсации из-за тяжелой зимы

Недавно сообщалось, что банк Danske Bank будет выделять...

МИД Литвы не нашел правового основания, чтобы не пустить Лободу в страну

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявляет, что...