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Сердце Старого города Каунаса - Ратушная площадь - превратилось в рождественский городок. Вчера вечером зажглась главная елка города. В связи с тяжелой эпидемической ситуацией жителям Каунаса рекомендовали оставаться дома и следить за церемонией зажжения на телеэкранах.
С зажжением рождественской елки на Ратушной площади Каунаса город начинает жить в новом ритме ожидания больших праздников.
Посмотрите, как выглядит главная елка Каунаса в этом году:
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