"Ледовый дворец целый год был главным местом вакцинации от COVID-19. (...)", – сказал представитель муниципалитета Паулюс Кярас.

После закрытия этого центра вакцинации жителей по предварительной записи будут прививать в поликлиниках.

Детей будут прививать в Шилайняйской, Дайнавской и Калнечайской поликлиниках.

Взрослых жителей вакциной Comirnaty (BioNTech и Pfizer) будут прививать во всех поликлиниках Каунаса, а Spikevax (Moderna) – в Шилайняй и Кальнечай. Janssen используют только для ревакцинации. Ее можно получить в центральной поликлинике (ул. A.Мицкявичаус, 4).

Тех жителей, которые были записаны на ревакцинацию Comirnaty 24 января автоматически направят в Шилайняй (проспект Балту, 7), Spikevax - в Кальнечай (проспект Саванорю, 369).

Всю информацию об изменениях жителям передадут с помощью СМС-сообщения. Если назначенное место и время жителям не подходят, они смогут записаться в более удобное место.

На сегодняшний день в Каунасе жителей от COVID-19 прививают в 48 разных местах.

По словам Кяраса, с марта Ледовый дворец уже будут использовать по назначению.

По данным муниципалитета, с 24 февраля 2021 года в центре вакцинации в Ледовом дворце было привито более 200 000 жителей.

Здесь посменно постоянно работали больше 50 человек: врачи, медсестры, персонал скорой помощи, волонтеры Красного креста и др.