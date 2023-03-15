Как сообщают правоохранительные органы, установлено, что женщины, предположительно, оказывавшие сексуальные услуги, действовали с соблюдением строгих правил конспирации. Женщины часто меняли города, в которых оказывали сексуальные услуги, для общения между собой и с клиентами использовали только мобильные интернет-приложения по обмену сообщениями, избегали голосового общения.

В ходе данного досудебного расследования проводились различные негласные оперативные действия: одновременно в разных городах Литвы проводились обыски, задержания и допросы организаторов этой преступной деятельности, а также иные процессуальные действия. Подозревается, что оказание незаконных сексуальных услуг могло принести женщинам и организаторам этой деятельности огромный доход. Во время обысков у подозреваемых было обнаружено около 30 тыс. евро.

В ходе расследования двум лицам – мужчине (1989 г.р.) и женщине (1976 г.р.) были предъявлены подозрения в получении прибыли от вовлечения в порнографию. Также выявлено 13 женщин, которые могли оказывать сексуальные услуги. Один подозреваемый в настоящее время взят под стражу, в отношении подозреваемой также назначены меры пресечения – залог в размере 5 тыс. евро, подписка о невыезде и интенсивный надзор. Предположительно, женщина отвечала за размещение женщин, вовлеченных в занятие проституцией, а также за сбор и передачу денег сутенерам. По мере расширения масштаба досудебного расследования количество подозреваемых в дальнейшем может вырасти.

Данная успешная операция по раскрытию и нейтрализации сети проституции проводилась при участии сотрудников Литовского бюро криминальной полиции и сотрудников главных комиссариатов полиции Вильнюсского, Клайпедского, Шяуляйского и Мариямпольского округов. Также активное содействие в проведении операции оказал социальный партнер – Центр по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией (ЦБТЛЭ), который оказал женщинам психологическую помощь, помощь в размещении и иную социальную помощь.

Досудебное расследование проводится по факту получения дохода от вовлечения в занятие проституцией. За данное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.