В Каунасе вспышка болезни: два человека в реанимации

По данным представителя Каунасской больницы Саулюса Твирбутаса, сейчас у них 10 пациентов с легионеллезом: "Всего 10. Из 10 двое в очень тяжелом состоянии, они находятся в реанимации".

Возраст пациентов разный, но детей среди них нет.

"Это люди разного возраста, только детей среди них нет. Пациенты с более тяжелыми симптомами начали поступать к нам в прошлую пятницу", – сказал Твирбутас.

По его словам, врачи такого числа больных легионеллезом не помнят.

"Мы не можем широко комментировать, это должны делать специалисты Национального центра общественного здравоохранения. Я говорил с врачами инфекционного отделения, они не помнят такого случая, чтобы было так много больных за один раз. Бывали больные легионеллезом, но не в таком количестве", – сказал Твирбутас.

НЦОЗ отметил, что пока собирает информацию об этой вспышке болезни и сделает заявление позже.

Delfi напоминает, что о вспышке легионеллеза в Гарляве (Каунас) 28 апреля сообщил портал Kas vyksta Kaune.

"Ситуация серьезная. Всего привезли из Гарлявы 8 человек с симптомами легионеллеза. В 7 случаях болезнь подтверждена, один мужчина, находящийся в тяжелом состоянии, еще ждет результатов анализов, но симптомы у него похожие. 5 больных лежат в инфекционном отделении, один в реанимации, еще одного везут из приемного отделения. Все случаи - из Гарлявы, но они из разных домов, поэтому точное место очага неизвестно", – сказала тогда представитель Каунасской больницы Юрате Кузмицкайте.

Легионеллез – это заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Заразиться им можно при вдыхании паров воды с содержащимися бактериями. Основными источниками инфекции являются водораспределительные системы. Обычно болезнь не представляет опасности для большинства здоровых людей и склонна вызывать симптомы болезни лишь у людей с ослабленной иммунной системой или у пожилых людей.

НЦОЗ отмечает, что для защиты от легионеллеза важна профилактика - следует прогревать воду, чтобы вытекающая из крана вода была температурой не менее 50 градусов (для этого в системе вода должна быть температурой больше 60 градусов).