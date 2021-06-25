В ночь на 25 июня в Каунасе врачей скорой помощи вызвали к 29-летней роженице.

"Мы планировали отвезти ее в больницу. В квартире выяснилось, что женщина вов-вот родит, везти в больницу ее небезопасно, так как ребенок мог появиться на свет в автомобиле. Мы выбрали более привлекательный вариант – роды на дому", – сказала специалист станции скорой помощи Гитана Барткувене.

Врач порадовалась, что роды прошли успешно, без осложнений. Для нее это были первые роды, которые она приняла самостоятельно. Ей помогал фельдшер. Барткувене сказала, что роды были очень непродолжительными: "Мы приехали в 3.05, а в 3.15 ч. уже родился младенец".

На свет появилась здоровая трехкилограммовая девочка.

После родов приехала вторая скорая и увезла младенца с матерью в больницу.

Обычно врачам скорой удается довезти рожениц до больницы.

"Важно, что удалось на месте помочь девочке прийти на свет, и все обошлось без осложнений", – порадовалась медик.