После этого он вынес свою больную мать из кареты скорой помощи, посадил в свой автомобиль и увез.

"Этот случай показал, что работники скорой помощи нигде не могут чувствовать себя в безопасности", – сказал пострадавший фельдшер.

Конфликт разгорелся 27 декабря вечером. Скорую вызвали к пожилой пациентке в Каунасский район. У женщины поднялась температура, ее тошнило. Фельдшер, находясь у пациентки, по телефону говорил с сыном больной - врачом из Каунаса.

"Мы договорились, что доставим его маму в больницу в Шилайняй. Когда привезли ее к зданию инфекционного отделения, ждали, когда пациентку примут. Тут приехал сын пациентки, он был рассержен. Он ударил меня по плечу кулаком, схватил за грудки – бранился нецензурно, запугивал, угрожал убийством. Успокоился только, когда я попросил его прекратить", – рассказал фельдшер.

Он сказал, что до сих пор чувствует боль в плече: "Удар был достаточно сильным – не поглаживание. Правда, работать это не мешает".

Медработник признал, что пережил шок. Он не ожидал, что такое возможно во дворе больницы, не ожидал агрессии со стороны коллеги.

Выяснилось, что агрессор – известный врач, преподаватель, высказывающийся против вакцинации от COVID-19.

Он рассердился, что мать привезли в Шилайняй, а не в Каунасскую клинику. Он забрал мать из скорой и увез ее, не сказав, куда ее везет.

"Пациентов с признаками инфекционного заболевания обычно везут в инфекционное отделение в Шилайняй", – nuсказала администратор службы Скорой помощи Каунасского района Виталия Йокубаускене.

Фельдшер вызвал полицию, но к ее приезду агрессора и след простыл Об инциденте фельдшер рассказал в социальной сети. Сообщил, что написал заявление в полицию.