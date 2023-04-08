В Каунасе во время ливня были затоплены улицы

"Rimi на проспекте Прамонес. Уровень воды до сидений", – сообщали в 17 ч. читатели портала Kas vyksta Kaune.

По данным синоптиков, облака рассеются в воскресенье ночью, небольшие дожди пройдут лишь местами.

Одна жительница Каунаса сообщила о том, что затоплена и ул. С. Жукауско.

"На ул. С.Жукауско был проведен ремонт, вот прошел дождь, и ситуация хуже, чем год назад. Затоплены остановки и тротуары. Так как же работают дорожные службы???" – риторически вопрошала женщина.

Были также затоплены ул. Партизану и В.Кревес.

"Затоплен двор на ул. Партизану, 38e. 50 лет ничего не делают, чтобы что-то изменилось", – жаловался житель Каунаса.