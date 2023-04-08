В Каунасе во время ливня были затоплены улицы

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В субботу вечером в Каунасе прошел весенний ливень, затопивший улицы города. По словам каунасцев, хуже всего дела обстоят на проспекте Прамонес.
Liūtis Kaune
Liūtis Kaune
© Kas vyksta Kaune skaitytojai

"Rimi на проспекте Прамонес. Уровень воды до сидений", – сообщали в 17 ч. читатели портала Kas vyksta Kaune.

По данным синоптиков, облака рассеются в воскресенье ночью, небольшие дожди пройдут лишь местами.

Одна жительница Каунаса сообщила о том, что затоплена и ул. С. Жукауско.

"На ул. С.Жукауско был проведен ремонт, вот прошел дождь, и ситуация хуже, чем год назад. Затоплены остановки и тротуары. Так как же работают дорожные службы???" – риторически вопрошала женщина.

Были также затоплены ул. Партизану и В.Кревес.

"Затоплен двор на ул. Партизану, 38e. 50 лет ничего не делают, чтобы что-то изменилось", – жаловался житель Каунаса.

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