В Каунасе во время ливня были затоплены улицы

"Rimi на проспекте Прамонес. Уровень воды до сидений", – сообщали в 17 ч. читатели портала Kas vyksta Kaune.
По данным синоптиков, облака рассеются в воскресенье ночью, небольшие дожди пройдут лишь местами.
Одна жительница Каунаса сообщила о том, что затоплена и ул. С. Жукауско.
"На ул. С.Жукауско был проведен ремонт, вот прошел дождь, и ситуация хуже, чем год назад. Затоплены остановки и тротуары. Так как же работают дорожные службы???" – риторически вопрошала женщина.
Были также затоплены ул. Партизану и В.Кревес.
"Затоплен двор на ул. Партизану, 38e. 50 лет ничего не делают, чтобы что-то изменилось", – жаловался житель Каунаса.
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