В Каунасе в выходные дни проходит ярмарка Казюкаса

Ярмарка Казюкаса у арены "Жальгирис" будет проходить 22-24 марта с 9 до 19 ч. Как и ежегодно, на ярмарке можно купить баранки, сало, квас, отведать ухи, тушеной квашеной капусты и др.

На ярмарке будут выступать коллективы народной музыки, появятся специальные места развлечений для детей.

На острове Немана в выходные соберется множество людей. В пятницу и в субботу там пройдут концерты Hiperbolės legendos grįžta и Моники Лю.

Кроме того, по-прежнему на арене "Жальгирис" будет действовать бассейн, а с пятницы по воскресенье будет проходить ярмарка Казюкаса.