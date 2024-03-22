В Каунасе в выходные дни проходит ярмарка Казюкаса

Ярмарка Казюкаса у арены "Жальгирис" будет проходить 22-24 марта с 9 до 19 ч. Как и ежегодно, на ярмарке можно купить баранки, сало, квас, отведать ухи, тушеной квашеной капусты и др.
На ярмарке будут выступать коллективы народной музыки, появятся специальные места развлечений для детей.
На острове Немана в выходные соберется множество людей. В пятницу и в субботу там пройдут концерты Hiperbolės legendos grįžta и Моники Лю.
Кроме того, по-прежнему на арене "Жальгирис" будет действовать бассейн, а с пятницы по воскресенье будет проходить ярмарка Казюкаса.
На арену "Жальгирис" желающие могут приехать на машине через Кармелитский мост. Из-за ярмарки количество парковочных мест в центре города будет ограничено, поэтому жителей просят пользоваться общественным транспортом.