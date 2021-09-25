Сейчас в больницу попадают дети, которым требуется кислородная терапия, а у тех, кто легко перенес болезнь, через несколько недель могут появиться осложнения.

Глава Детской клиники Римантас Кевалас сказал LNK, что младенец находится в сложном состоянии.

"В реанимации Каунасской клиники лежит младенец с коронавирусом", – подтвердил Кевалас.

Всего в реанимации Каунасской клиники лежат двое детей. Еще двое детей находятся в реанимации другой каунасской больницы. Состояние одного ребенка улучшилось, а у другого пока не прошло воспаление легких.

Заведующая детским инфекционным отделением Сантаришкской больницы Инга Ивашкявичене сказала, что COVID-19 болеют дети разного возраста - и младенцы, и 18-летние, однако сейчас больше всего тяжелых случаев фиксируется среди подростков.

"Есть дети, которым нужна кислородная терапия. До этого у нас подобных случаев не было. Это вызывает беспокойство, потому что появились дети с серьезной формой болезни", – сказала врач.

Хорошо лишь то, что пока немного детей тяжело болеет коронавирусом. Например, в Сантаришкес из 8 госпитализированных детей в реанимации лежит только один. Ивашкявичене заметила, что все больше детей болеет COVID-19, и количество больных, видимо, будет расти.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в четверг подтвердил, что вильнюсские врачи борются за жизнь больного COVID-19 подростка.