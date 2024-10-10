В Каунасе в пятницу начинается отопительный сезон

„Тепло обычно доходит до учреждений и многоквартирных домов в течение нескольких дней. Однако жильцы могут сами решить, когда начинать отопительный сезон, если температура помещений многоквартирного дома соответствует гигиеническим нормам“, - цитируется в сообщении руководитель Отдела модернизации жилищного хозяйства, администрирования и энергетики Каунасского самоуправления Каролина Сакалаускене.

Муниципалитет напоминает, что отдельные многоквартирные дома могут принять решение о начале отопительного сезона на собрании совладельцев жилого дома большинством голосов (50 проц. + 1 житель). О решении жильцов сообщается теплоснабжающей организации.