Сабонене похоронили на кладбище в Кармелаве.
Сабонене в понедельник увезли в Каунасскую клинику, где она и скончалась, сообщал портал lrytas.lt.
Сабонис в 2023 году похоронил своего отца Андрюса. Андрюс и Милда Сабонисы вырастили дочь Илону и сыновей Арвидаса и Андрюса. Дети родили им девять внуков.
Больше всего детей у Арвидаса Сабониса – трое сыновей и дочь, у Андрюса - трое сыновей, у Илоны - двое.
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