23 августа 2023 г. 07:09

В Каунасе в четвертый раз пройдет Oktoberfestas: фестиваль продлится два дня

 
ru.DELFI.lt
Volfas Engelman Oktoberfestas
Volfas Engelman Oktoberfestas
ФОТО: Ignas Gaižauskas

Всех желающих весело провести время приглашают на проводы первого месяца осени по немецкой традиции – 22 и 23 сентября пройдет Oktoberfestas, который организует бровар Volfas Engelman. Фестиваль в Каунасе пройдет в четвертый раз, в этом году его посетит королевская семья.

Представитель бровара Аудроне Сауленене сказала, что на два дня в их броваре будет действовать настоящий центр баварских традиций.

"Раньше наш Oktoberfestas длился один день, но мы поняли, что этого мало для веселья, поэтому решили продлить праздник. Как и каждый год будет выступать коллектив Allegretto, исполняющий баварскую музыку, и группа Old City Band из Клайпеды с репертуаром немецких песен. Конечно же, будет и традиционная немецкая еда – копченая рулька, колбаски в стиле Bratwurst, брецели и другие блюда", – сказала она.

По словам Сауленене, фестиваль Oktoberfestаs уже прижился в Литве, а традициям "Октоберфеста" команда бровара училась в Мюнхене, где этот праздник отмечают с XIX в.

"Конечно, у нас масштабы меньше, но бывает также весело. Мероприятие, как всегда, бесплатное, а посетителей в баварских костюмах ждут сюрпризы", – сообщают организаторы.

По словам директора Volfas Engelman Марюса Хорбачаускаса, в этом году фестиваль посетят представители королевской семьи.

"Весной этого года мы подписали договор о сотрудничестве с Его Королевским Высочеством Баварским принцем Луитпольдом и его компанией König Ludwig International. Нам разрешили варить королевский напиток. В июне мы представили на литовском рынке первую его партию.

В Каунас на праздник приедут члены королевской семьи", – рассказал он.

Традиция "Октоберфеста" зародилась в Германии в 1810 г., ее родоначальник прапрадед принца Луитпольда – кронпринц Людвиг. Первое гуляния состоялись по случаю его свадьбы 12 октября 1810 г.

В Каунасе праздник состоится 22 и 23 сентября, во внутреннем дворе бровара Volfas Engelman, на ул. Чурлёнё, 5.

22 сентября начало праздника в 18 ч., а 23 сентября с 15 ч. В мероприятии могут участвовать лица старше 20 лет.

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