В Каунасе в четвертый раз пройдет Oktoberfestas: фестиваль продлится два дня

Представитель бровара Аудроне Сауленене сказала, что на два дня в их броваре будет действовать настоящий центр баварских традиций.

"Раньше наш Oktoberfestas длился один день, но мы поняли, что этого мало для веселья, поэтому решили продлить праздник. Как и каждый год будет выступать коллектив Allegretto, исполняющий баварскую музыку, и группа Old City Band из Клайпеды с репертуаром немецких песен. Конечно же, будет и традиционная немецкая еда – копченая рулька, колбаски в стиле Bratwurst, брецели и другие блюда", – сказала она.

По словам Сауленене, фестиваль Oktoberfestаs уже прижился в Литве, а традициям "Октоберфеста" команда бровара училась в Мюнхене, где этот праздник отмечают с XIX в.

"Конечно, у нас масштабы меньше, но бывает также весело. Мероприятие, как всегда, бесплатное, а посетителей в баварских костюмах ждут сюрпризы", – сообщают организаторы.

По словам директора Volfas Engelman Марюса Хорбачаускаса, в этом году фестиваль посетят представители королевской семьи.