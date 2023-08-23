В Каунасе в четвертый раз пройдет Oktoberfestas: фестиваль продлится два дня

Представитель бровара Аудроне Сауленене сказала, что на два дня в их броваре будет действовать настоящий центр баварских традиций.
"Раньше наш Oktoberfestas длился один день, но мы поняли, что этого мало для веселья, поэтому решили продлить праздник. Как и каждый год будет выступать коллектив Allegretto, исполняющий баварскую музыку, и группа Old City Band из Клайпеды с репертуаром немецких песен. Конечно же, будет и традиционная немецкая еда – копченая рулька, колбаски в стиле Bratwurst, брецели и другие блюда", – сказала она.
По словам Сауленене, фестиваль Oktoberfestаs уже прижился в Литве, а традициям "Октоберфеста" команда бровара училась в Мюнхене, где этот праздник отмечают с XIX в.
"Конечно, у нас масштабы меньше, но бывает также весело. Мероприятие, как всегда, бесплатное, а посетителей в баварских костюмах ждут сюрпризы", – сообщают организаторы.
По словам директора Volfas Engelman Марюса Хорбачаускаса, в этом году фестиваль посетят представители королевской семьи.
"Весной этого года мы подписали договор о сотрудничестве с Его Королевским Высочеством Баварским принцем Луитпольдом и его компанией König Ludwig International. Нам разрешили варить королевский напиток. В июне мы представили на литовском рынке первую его партию.
В Каунас на праздник приедут члены королевской семьи", – рассказал он.
Традиция "Октоберфеста" зародилась в Германии в 1810 г., ее родоначальник прапрадед принца Луитпольда – кронпринц Людвиг. Первое гуляния состоялись по случаю его свадьбы 12 октября 1810 г.
В Каунасе праздник состоится 22 и 23 сентября, во внутреннем дворе бровара Volfas Engelman, на ул. Чурлёнё, 5.
22 сентября начало праздника в 18 ч., а 23 сентября с 15 ч. В мероприятии могут участвовать лица старше 20 лет.