В Каунасе украинцы учатся пользоваться купленными литовцами радарами

Основатель организации Blue Yellow Джон Оман сказал, что приобретенные радары партиями будут присылать в Литву, позже их перевезут в Украину.
По словам Омана, это самые современные радары, которые на данный момент используют в мире, они "видят" даже пули снайпера. Украинцы уже учатся пользоваться радарами.
В Каунас приехали 14 украинских военных, сегодня начались 4-дневные курсы. В Литве будут учится и другие украинские военные, но их точное количество не указывается.
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