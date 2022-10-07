aA
За грубое нарушение дисциплины уволен учитель гимназии Каунасского технологического университета (КТУ), его подозревают в сексуальных домогательствах, сообщает КТУ.
Matematikos brandos egzaminas
Matematikos brandos egzaminas
© DELFI / Julius Kalinskas

Ранее сообщалось, что поведение учителя сначала оценила комиссия учебного заведения, в результате было решено уволить учителя математики с занимаемой должности.

"Учитель, действия которого расследовали, был уволен за грубое нарушение дисциплины. Все собранные материалы обязали комиссию обратиться в правоохранительные органы, в полицию, которая будет решать вопрос дальнейшего расследование", – сообщает КТУ.

Подчеркивают, что комиссия опиралась на неанонимные и анонимные жалобы и свидетельства за последние несколько месяцев и даже более чем 10 лет.

"Мы понимаем, что это щекотливая тема, однако призываем всех школьников страны, их родителей, работников школ, которые сталкиваются с неэтичным поведением или пострадали от него – не молчать и обращаться как к руководству школы, так и в правоохранительные органы", – сообщает университет.

Расследование в гимназии было начато на прошлой неделе, когда поступила жалоба в связи с возможными сексуальными домогательствами. Сообщалось, что учитель якобы пригласил двух учениц в кафе, неприлично говорил с ними о половых отношениях и делился своим опытом.

Педагог говорил об опыте других школьниц, просил девушек рассказать о своем опыте.

Сообщалось, что учитель приглашал девушек к себе домой заниматься математикой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер: коммунальная цена на электроэнергию для населения в 2023 году будет 28 центов

Литовский премьер Ингрида Шимоните сообщила, что...

Эфир Delfi: итоги недели с политологом и историком Александром Фридманом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Вильнюсец скончался от легионеллеза: его дочь подозревает, что он заразился дома

Жительница Вильнюса Инга еще не успела прийти в себя...

В следующем году средняя пенсия при наличии необходимого стажа увеличится на 65 евро

С целью смягчения влияния роста цен на продукты питания...

Alesis Beliackis

Нобелевскую премию мира дали правозащитникам Украины, Беларуси и РФ

Нобелевскую премию мира 2022 года получили основатель...