Ранее сообщалось, что поведение учителя сначала оценила комиссия учебного заведения, в результате было решено уволить учителя математики с занимаемой должности.
"Учитель, действия которого расследовали, был уволен за грубое нарушение дисциплины. Все собранные материалы обязали комиссию обратиться в правоохранительные органы, в полицию, которая будет решать вопрос дальнейшего расследование", – сообщает КТУ.
Подчеркивают, что комиссия опиралась на неанонимные и анонимные жалобы и свидетельства за последние несколько месяцев и даже более чем 10 лет.
"Мы понимаем, что это щекотливая тема, однако призываем всех школьников страны, их родителей, работников школ, которые сталкиваются с неэтичным поведением или пострадали от него – не молчать и обращаться как к руководству школы, так и в правоохранительные органы", – сообщает университет.
Расследование в гимназии было начато на прошлой неделе, когда поступила жалоба в связи с возможными сексуальными домогательствами. Сообщалось, что учитель якобы пригласил двух учениц в кафе, неприлично говорил с ними о половых отношениях и делился своим опытом.
Педагог говорил об опыте других школьниц, просил девушек рассказать о своем опыте.
Сообщалось, что учитель приглашал девушек к себе домой заниматься математикой.
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